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عربي-دولي

662 صاروخا بالستيا عابرا للقارات: أميركا تكشف عن ترسانتها النووية.. وتوجه نداء لروسيا

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:53
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قامت الولايات المتحدة، مساء أمس الإثنين، بكشف أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي، مؤكدة أنها تريد احترام معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي، داعية روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن تحذو حذوها.
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ففي الأول من آذار الماضي، كانت الولايات المتحدة تنشر ما مجموعه 662 صاروخا بالستيا عابرا للقارات، وهو عدد يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذفة، مزودا 1419 رأسا نووية و800 قاذفة على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان: "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها".

وعلّقت روسيا في شباط مشاركتها في معاهدة نيو ستارت ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا. وقد نددت القوى الغربية كلها بهذا القرار.

ووقعت معاهدة نيو ستارت في 2010 وهي آخر اتفاق لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت موسكو مطلع شهر آب تعليق عمليات التفتيش المقررة في مواقعها العسكرية.

وتحد معاهدة نيو ستارت الترسانة النووية في كل من القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نووية استراتيجية منشورة، أي خفض بنسبة حوالى 30 بالمئة مقارنة بالحد الأقصى السابق المحدد في 2002. وتحد أيضا عدد الصواريخ القاذفات والطائرات القاذفة بـ800.

وتنص المعاهدة أيضا على إجراء عمليات تدقيق لترسانة البلدين علقت خلال جائحة كوفيد-19، وحاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عودة العمل بها من دون أن تنجح.(سكاي نيوز)

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