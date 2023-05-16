3 عقبات تواجه زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية التركية... اليكم التفاصيل

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يأمل زعيم حزب الشعب الجهموري، كمال كليتشدار أوغلو، في تحقيق مفاجأة في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية، في 28 ايار الجاري، بيد أن ثمة عقبات قد تحول دون انتصاره على الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وكان إردوغان قد حصد نسبة 49.50 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حاز كليتشدار أوغلو 44.89 بالمئة، مما أدى إلى تأجيل حسم السباق الرئاسي إلى "جولة إعادة" هي الأولى من نوعها في البلاد.ويحمل كليتشدار أوغلو، رئيس أكبر حزب معارض في تركيا، آمال ناخبين يتشوقون ليوم يرون فيه نهاية لحكم أردوغان "الاستبدادي".ورغم افتقاره إلى الكاريزما التي يتمتع بها منافسه، سعى كليتشدار أوغلو لحشد أصوات الناخبين من خلال برنامج انتخابي شامل وإطلاق الوعود ببدء "حقبة ديمقراطية" جديدة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، بما في ذلك العودة إلى نظام الحكم البرلماني واستقلال السلطة القضائية التي يقول منتقدون إن إردوغان استخدمهما في قمع المعارضة.كما وعد كليتشدار بإنهاء السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يقول معارضو إردوغان إنها تسببت في ارتفاع التضخم وأزمة غلاء المعيشة التي استنزفت شعبيته، إلى جانب استعادة العلاقات الطيبة مع الغرب.ولم يظهر كليتشدار أوغلو (74 عاما) أي علامة تدل على استسلامه بعد نتائج الجولة الأولى، الأحد، متهما حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان بالتدخل في فرز الأصوات وإعلان النتائج وهو ما نفاه الحزب.وقال كليتشدار أوغلو لأنصاره مع بدء إعلان النتائج: "رغم كل الافتراءات والشتائم، لم يحصل أردوغان على النتيجة التي كان يتوقعها".وأضاف: "الفوز في الانتخابات لا يكون من الشرفة"، في إشارة إلى الخطاب الاحتفالي الذي ألقاه أردوغان لمؤيديه من شرفة مقر حزبه.وتابع قائلا: "إذا قالت أمتنا إنه ستكون هناك جولة ثانية فليكن ذلك. سنفوز بالتأكيد في هذه الانتخابات في الجولة الثانية. سيرى الجميع ذلك"، بحسب وكالة رويترز.ولكن ثمة ثلاث عقبات هامة، قد تمنع كليتشدار أوغلو من تحقيق حلم أنصاره بالوصول إلى سدة الحكم، ويأتي في مقدمتها إرهاق الناخبين الذي أصبح قضية خطيرة للمعارضة.وفي هذا الصدد يقول الخبير والمحلل الاقتصادي التركي، إركان إرجوزيل، المقيم في لندن: "قد يفقد الناخبون المعارضون الحافز بعد نتائج كانت أسوأ من المتوقع سواء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية".وأضاف في تصريحات لـ"فاينانشال تايمز": النتيجة تشير إلى أن المشهد السياسي التركي سيظل دون تغيير تقريبًا".وتتمثل العقبة الثانية في مواجهة تحديات خطيرة من داخل المعارضة نفسها، إذ إن ثمة تساؤلات فيما إذا كان كليتشدار أوغلو هو المنافس المناسب لمواجهة إردوغان بالنظر إلى أنه قاد حزب الشعب الجمهوري لمدة 13 عامًا دون أن ينتصر في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية.وكانت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الجيد، الذي يعد ثاني أكبر حزب في المعارضة، قد رفضت في مارس ترشيح كليتشدار أغلو لمنافسة إردوغان في انتخابات الرئاسة مما كاد يهدد بفرط عقد تحالف المعارضة "الطاولة السداسية".ولم تقبل أكشنار بترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري إلا بعد أن توصلت إلى اتفاق معه بأن يكون رؤوساء بلديتي إسطنبول وأنقرة نائبين له.ولكن بعد عجز تحالف الطاولة السداسية عن تحقيق الأغلبية في البرلمان، يخشى أنصار المعارضة أن تنكسر رابطة التحالف بين أقوى حزبين، مما سوف يؤثر بالضرورة على حظوظ كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة.وتبقى العقبة الأهم هي الحصول على أصوات المرشح الرئاسي القومي، سنان أوغان، الذي كان قد حصد أكثر من خمسة بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.خلال الساعات الـ24 الماضية، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التركية وعملية فرز الأصوات، خرج المرشح الرئاسي، سنان أوغان، وبعدما بات خارج معادلة التنافس في جولة الإعادة بثلاث مقابلات إعلامية، ألمح فيها إلى "دور محوري" سيلعبه بعد أسبوعين، وأطلق سلسلة من المساومات، استهدفت كلا الضفتين، الحاكمة والمعارضة.وكان أوغان قد صرح في وقت سابق لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية إنه لن يدعم كليتشدار أوغلو إلا إذا تخلى عن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو جماعة مؤيدة للأكراد دعمت زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية.ويوضح الباحث والإكاديمي إيمير أردوغان، من جامعة بيلجي أن معارضة أوغان لحزب الشعوب الديمقراطي جعلت من الصعب عليه التوصل إلى اتفاق مع المعارضة.وتابع: "الأكراد كانوا عاملاً رئيسياً في أداء كليتشدار أوغلو، وسيظل بحاجة إليهم في الجولة الثانية".وأضاف: "من المرجح أن يتفاوض إردوغان مع أوغان أكثر من كليتشدار أوغلو. إنه رئيس تحالف يميني يمكنه الموافقة على مطالب أوغان ولديه تاريخ من إبرام الصفقات العملية للغاية من أجل الفوز في الانتخابات". (الحرة)