موجات نزوح ولجوء جديدة.. هذا ما حذر منه الأمين العام لجامعة الدول العربية

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نبّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية، متحدثا عن التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية.وقال أبو الغيط خلال كلمة وجهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، المنعقد في مدينة جدة السعودية، ضمن الاستعدادات للقمة العربية العادية الـ 32، إن "هناك تراكم للتحديات الخطيرة وتداخلها، والتي لا زال يتعرّض لها البنيان العربي وأركانه الأساسية، وأن هذه التحديات شديدة التداخل وعميقة التأثير، وأفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية، وألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، على نحو لم يزل يبث تهديدات خطيرة للأمن القومي العربي بمختلف أركانه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لتخفيف معاناة الفئات الضعيفة داخل المجتمعات العربية.دول عربية تستقبل المهاجرينفي تقرير نشر في تموز الماضي عن المهاجرين في عام 2020، جاء فيه أن الدول العربية استضافت نحو 15 بالمئة من المهاجرين واللاجئين في العالم (41.4 مليون مهاجر ولاجئ)، واستضافت 12 دولة من المنطقة 14 بالمئة من العمال المهاجرين في العالم.ولفت التقرير إلى أن نحو 9.3 مليون لاجئ قصد المنطقة التماسا للحماية، منهم 3.6 مليون لاجئ من المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين.(سكاي نيوز)