كيف ستؤثر خسارة أردوغان اذا حصلت على الغرب وروسيا؟

تراقب العواصم الغربية والناتو والكرملين بعناية جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية، في 28 ايار الجاري. ويعتمد دور الوساطة التركي في العلاقات المعقدة والمربكة بين الأطراف في كثير من الأحيان على النتيجة.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "مع المنافسة الحامية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه، كمال كليجدار أوغلو، فإن احتمال خسارة الزعيم التركي في الانتخابات يسيطر على العقول الدبلوماسية. لن يفصح الأشخاص في الجانب الغربي عن تفضيلاتهم بشكل رسمي، وذلك لتجنب اتهامهم بالتدخل في السياسة الداخلية لتركيا. ولكن ليس سرا على أحد أن القادة الأوروبيين، ناهيك عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سيكونون سعداء إذا خسر أردوغان. وكما قال كارل بيلدت، رئيس الوزراء السويدي السابق، يوم الجمعة، "كلنا نريد دولة تركية من السهل التعامل معها"، عضوًا استراتيجيًا مهمًا في حلف شمال الأطلسي والذي أصبح، في ظل حكم أردوغان، شريكًا مزعجًا بشكل متزايد للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يتخلى إلى حد كبير عن فكرة عضوية تركيا".

وتابعت الصحيفة، "ولروسيا أيضًا دور كبير في نتيجة الانتخابات. تحت حكم أردوغان، أصبحت تركيا شريكًا تجاريًا لا غنى عنه لروسيا، وفي بعض الأحيان وسيطًا دبلوماسيًا، وهي علاقة اكتسبت أهمية أكبر بالنسبة للكرملين منذ غزو أوكرانيا. وخلال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة، انتهج أردوغان سياسة خارجية غير منحازة كثيرًا ما أحبط حلفاءه الغربيين المفترضين وقدم فرصة دبلوماسية لموسكو. من خلال رفض فرض العقوبات الغربية على موسكو، ساعد أردوغان في تقويض الجهود لعزل الكرملين وحرمانه من الأموال لضمان الحرب. في الوقت نفسه، حظي الاقتصاد التركي المتعثر مؤخرًا بحسم كبير على النفط الروسي، مما ساعد أردوغان في سعيه للحصول على فترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات".

وأضافت الصحيفة، "ما ساهم في زيادة حدة غضب حلفائه، منع أردوغان محاولة السويد الانضمام إلى الناتو، وأصر على أن تقوم ستوكهولم أولاً بتسليم عشرات اللاجئين الأكراد في البلاد، وخاصة من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره كل من أنقرة وواشنطن منظمة إرهابية. وعلى نطاق أوسع، بالنسبة للاتحاد الأوروبي وواشنطن، هناك شعور قوي بأن تركيا في عهد أردوغان قد ابتعدت عن القيم والأعراف الأوروبية مثل سيادة القانون وحرية الصحافة. وقالت كاجا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا، في مقابلة إن الناتو والاتحاد الأوروبي ينظران إلى الانتخابات بشكل مختلف. وقالت إنه تحالف دفاعي، و"تركيا هي أحد الحلفاء الذين لديهم قدرات عسكرية كبيرة" لمساعدة الناتو في جزء رئيسي من العالم، "لذلك لا أعتقد أن أي شيء سيتغير في ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي في هذا الصدد أيا كان الفائز في الانتخابات".

وبحسب الصحيفة، "بالنسبة لحلف الناتو، فإن الأمل بالطبع هو أن يؤدي تغيير القيادة في تركيا إلى إنهاء المواجهة حول الموافقة على عضوية السويد في التحالف العسكري، من الناحية المثالية قبل قمة فيلنيوس، ليتوانيا، في تموز. في واشنطن، أدى ابتعاد أردوغان عن المبادئ الديمقراطية، وعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلافاته مع الناتو إلى إثارة غضب المسؤولين - بل وقاد بعض أعضاء الكونغرس إلى اقتراح ضرورة استبعاد تركيا من حلف الناتو. في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل، حلف شمال الأطلسي سيستفيدون من انتصار المعارضة، فمن شبه المؤكد أن بوتين سيُنظر إليه على أنه الخاسر إذا تمت الإطاحة بأردوغان".

وتابعت الصحيفة، "لم يقتصر الأمر على رفض أردوغان الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وتوفير سوق لنفطها وغازها، بل أصبحت تركيا أيضًا مصدرًا لموسكو للواردات التي تشتد الحاجة إليها ورابطًا حاسمًا للاقتصاد العالمي وسط تشديد العقوبات الغربية. ويرى الكرملين أيضًا في خطاب أردوغان القومي إمكانية تعطيل حلف الناتو. من جانبها، استفادت تركيا ليس فقط من الطاقة الروسية الرخيصة، ولكن أيضًا من الاستثمار الروسي وعائدات السياحة الروسية، التي ارتفعت منذ بداية الحرب. وتقوم روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ومنذ بدء الحرب، أعلنت عن خطط لجعل البلاد مركزًا لتجارة الغاز الطبيعي".

وأضافت الصحيفة، "يتشارك الزعيمان اللذان خدما لفترة طويلة، في المواجهة تجاه الغرب، مما يؤكد المظالم التاريخية ضد القوى العالمية الأخرى. سمحت علاقة أردوغان ببوتين بأن يلعب الأول دور رجل الدولة كوسيط في حرب موسكو على أوكرانيا، وكان آخرها من خلال التوسط في صفقة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية. لكن شراكة بوتين وأردوغان كانت دائمًا قائمة على المصلحة الذاتية المتبادلة بدلاً من التقارب الأيديولوجي، ويتنافس البلدان على النفوذ في القوقاز والشرق الأوسط. كما أن الزعيمين يدعمان فصائل مختلفة في النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا. وتوقف أردوغان عن تقديم الدعم المباشر لبوتين في الحرب في أوكرانيا، وأثارت حكومته غضب موسكو من خلال السماح ببيع طائرات تركية مسلحة بدون طيار إلى كييف".

وبحسب الصحيفة، "في إشارة أخرى مقلقة للكرملين، اتهم زعيم المعارضة كليجدار أوغلو روسيا الأسبوع الماضي بالتدخل في انتخابات البلاد من خلال نشر "المؤامرات والتزوير". ووعد كليجدار أوغلو بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا إذا فاز بالرئاسة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيحافظ على التوازن الدقيق لأردوغان في أوكرانيا".