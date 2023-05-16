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عربي-دولي

آخر تطورات السودان: غارات على الخرطوم وأم درمان.. وقصف بالأسلحة الثقيلة

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:49
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في التطورات الميدانية بالسودان، وقعت غارات جوية متزامنة منذ فجر اليوم الثلاثاء في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وقصف متواصل بالأسلحة الثقيلة، وفق ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك عقب إعلان الخارجية الكويتية، مساء أمس الإثنين، اقتحام وتخريب مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت لدى الخرطوم.
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كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سنان المجالي أن أفراد البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخرطوم "بصحة جيدة وبخير"، وذلك عقب الاقتحام والاعتداء الذي تعرضت له السفارة.

وفي وقت سابق، قرر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إعفاء المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر.

وكلّف عبد الفتاح البرهان الفريق شرطة حقوقي خالد محي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة في السودان.

جاء ذلك بعد يوم من قرار البرهان إعفاء حسين جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي أحمد بدلا عنه.

كما قام البرهان بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.

من جانبه، نفى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما وصفه بالشائعات التي تحدثت عن مقتله.

وقال حميدتي في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر": "يعمل الانقلابيون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف تدمير السودان. يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم".

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه بصحة جيدة، مشددا على "نجاح المخططات العسكرية" الخاصة بقواته، التي تخوض اشتباكات مع قوات الجيش السوداني.(سكاي نيوز عربية)

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