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عربي-دولي

هل تلجأ الصين إلى تأسيس شركة على غرار "فاغنر" الروسية؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:59
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قد تقف الصين مترددة طويلا أمام تنفيذ تهديدها باجتياح تايوان؛ لأنها لن تجد ما يكفي عند جنودها من خبرة لخوض الحرب، وذلك على الرغم من مع امتلاكها أكبر جيش في العالم من ناحية عدد القوات، وأكبر أسطول بحري في العالم.
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وبحسب خبير في الشؤون الدولية تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن هناك عقبات تواجه الجيش الصيني للقيام باقتحام الجزيرة، على رأسها كفاءة القوى البشرية التي لم تدخل أي اختبار عسكري منذ عام 1979، مرجحا لجوء بكين لإنشاء شركات قتال لاستقدام مقاتلين محترفين مثل شركة "فاغنر" الروسية.

وتنشر الصحف في الولايات المتحدة وأوروبا بين حين وآخر معلومات عن ضعف في كفاءة الجندي الصيني القتالية، خاصة في حرب طويلة الأمد؛ حيث التفتت الصين لسنوات طويلة إلى تضخيم ترسانتها من الأسلحة أكثر من تنمية قدرات الأفراد.

مؤخرا، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه رغم إصدار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أوامره للجيش بالاستعداد لغزو تايوان بحلول 2027 فإن بلاده تعاني قلة إمكانيات المقاتل لديها.

قدرات الجيش الصيني
جيش الصين هو الثالث عالميا في تصنيف القوة العسكرية حسب موقع "غلوبال فاير باور"، إلا أنه الأول من ناحية عدد القوة البشرية بأكثر من مليوني فرد نشط.
أسطولها البحري هو الأكبر بنحو 355 سفينة نشطة مقارنة بالبحرية الأميركية البالغ عددها 296.
في عام 2021، ذكر الاتحاد الأوروبي أن الصين توسع أسطولها البحري بما يعادل البحرية الفرنسية بأكملها كل 4 سنوات، وهو ما رجحه البعض بأنه تجهيز لغزو تايوان الذي سيعتمد على تطويقها بحريا.

نقطة ضعف
رغم كل الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية والمادية المتاحة للجيش الصيني فإن القوة البشرية التي تمتلكها بكين قد تكون غير كافية للقيام بحرب موسعة في تايوان.

يقول الخبير في العلاقات الدولية جاسر مطر، أن الصين "قد تكون لديها بالفعل أزمة كبيرة في قدرات أفراد جيشها على الدخول في حرب مفتوحة مع تايوان".
ويؤكد انها لن تجازف بحرب ما تايوان وهي غير مستعدة، وقد تلجأ للحل الروسي، أي إنشاء شركة قتالية تجذب مقاتلين أكفاء لتنفيذ مهمات داخل وخارج الحدود، على طريق شركة "فاغنر" الروسية.(سكاي نيوز)

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