31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإعصار موكا... حصيلة الضحايا ترتفع
Lebanon 24
16-05-2023
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في ميانمار إلى 41 على الأقل، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.
ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في ميانمار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.
Advertisement
وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحفي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار: "يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلا".
وأوضح: "سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين".
ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه خوفا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار.
من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار في وقت سابق، الإثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.
ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
15:03 | 2023-05-15
15/05/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
15:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
16:34 | 2023-05-15
15/05/2023 04:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2023-05-16
4 سناريوهات محتملة... ماذا سيحمل يوم 28 أيار لتركيا؟
07:38 | 2023-05-16
"كينجال" الروسي يُدمّر منظومة باتريوت الأميركية في كييف
07:27 | 2023-05-16
أوروبا تدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في الانتخابات
07:21 | 2023-05-16
جهود الإنقاذ مستمرة... إنهيار التربة على شخصين داخل بئر
06:44 | 2023-05-16
معد للغاية ومقاوم للأدوية... أميركا تُسجّل أوّل إصابتين بمرض "خطير" ما هو؟
06:14 | 2023-05-16
لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 15:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 15:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 15:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact