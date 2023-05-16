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عربي-دولي

الإعصار موكا... حصيلة الضحايا ترتفع

Lebanon 24
16-05-2023 | 04:22
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ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا في ولاية راخين في ميانمار إلى 41 على الأقل، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في ميانمار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.
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وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحفي من وكالة فرانس برس زار المكان بعد الإعصار: "يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلا".

وأوضح: "سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين".

ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة وكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه خوفا من انتقام المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار.

من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار في وقت سابق، الإثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه.

ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.(سكاي نيوز عربية) 
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