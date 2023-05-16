حرب أميركية صينية على هذه الدولة.. ما إمكانية حدوثها؟

اختتمت قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بلدة لابوان باجو الساحلية في إندونيسيا هذا الأسبوع، حيث كانت الأزمة في ميانمار هي المحور الأساسي للمحادثات.



Advertisement وتابع الموقع، "أكدت أحدث إرشادات الدفاع الثنائي الصادرة عن البنتاغون في أعقاب زيارة الرئيس ماركوس جونيور الأخيرة لواشنطن، في شباط 2023، التذرع بمعاهدة الدفاع المتبادل لعام 1951 (MDT) - الاتفاقية التي تحكم التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين - في حالة "هجوم مسلح في المحيط الهادئ، ليشمل أي مكان في بحر الصين الجنوبي، سواء على طائرات القوات المسلحة الفلبينية أو الأميركية، أو السفن العامة". وتتجاهل التأكيدات المتكررة للالتزامات بشروط التدخل الأميركي المباشر الواقع الجديد لتوازن القوى في بحر الصين الجنوبي. إن القوة النسبية للصين اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق. عندما تتغير موازين القوى بشكل جذري، ألا ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر في ما إذا كانت الالتزامات السابقة بشأن متى ستتدخل بشكل مباشر، وتعريض قواتها للخطر، تحتاج إلى تعديل تدريجي بطرق تعكس حقائق القوة الجديدة؟". وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "إن الحرب الأهلية الوحشية في ميانمار هي في الواقع أكبر تحد واجهه التجمع الإقليمي منذ الأزمة المالية في أواخر التسعينيات في المنطقة. وكافحت رابطة دول جنوب شرق آسيا حتى الآن للسيطرة على حملة القمع القاسية للمجلس العسكري. كما دعت قمة الآسيان إلى "ممارسة ضبط النفس في ممارسة الأنشطة التي من شأنها أن تعقد النزاعات أو تصعيدها وتؤثر على السلام والاستقرار" في بحر الصين الجنوبي، في إشارة واضحة إلى الإجراءات العدوانية التي تتخذها الصين في متابعة مطالباتها البحرية المفرطة. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة بشأن التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين تعمل أيضًا على تعقيد وتصعيد الديناميكية الأمنية في المنطقة. وهناك إشارات مقلقة على أن الولايات المتحدة قد أدخلت الفلبين بشكل فعال في استراتيجيتها لتطويق الصين".وتابع الموقع، "أكدت أحدث إرشادات الدفاع الثنائي الصادرة عن البنتاغون في أعقاب زيارة الرئيس ماركوس جونيور الأخيرة لواشنطن، في شباط 2023، التذرع بمعاهدة الدفاع المتبادل لعام 1951 (MDT) - الاتفاقية التي تحكم التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين - في حالة "هجوم مسلح في المحيط الهادئ، ليشمل أي مكان في بحر الصين الجنوبي، سواء على طائرات القوات المسلحة الفلبينية أو الأميركية، أو السفن العامة". وتتجاهل التأكيدات المتكررة للالتزامات بشروط التدخل الأميركي المباشر الواقع الجديد لتوازن القوى في بحر الصين الجنوبي. إن القوة النسبية للصين اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق. عندما تتغير موازين القوى بشكل جذري، ألا ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر في ما إذا كانت الالتزامات السابقة بشأن متى ستتدخل بشكل مباشر، وتعريض قواتها للخطر، تحتاج إلى تعديل تدريجي بطرق تعكس حقائق القوة الجديدة؟".

وأضاف الموقع، "تتحدث المبادئ التوجيهية للدفاع أيضًا عن "استمرار إجراء التدريبات الثنائية والتدريب والأنشطة البحرية المشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدوريات المشتركة". إن مثل هذه الدوريات المشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين في المناطق البحرية حيث حققت الصين سيطرة يمكن أن تشكل استفزازا، حتى لو لم يكن هذا هو القصد. هذا يمكن أن يحول الصراع المحلي إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بسرعة كبيرة في وجود سفن أميركية مرافقة للسفن الفلبينية. إن الحديث عن انضمام أستراليا، حليفة الولايات المتحدة، إلى مثل هذه الدوريات لا يمكن إلا أن يساهم في صب المزيد من الزيت على النار".

وبحسب الموقع، "لكن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تسعى وراء مطالبات توسعية في بحر الصين الجنوبي. تتطابق مطالبات تايوان تقريبًا مع مطالبات الصين، وقد احتلت منذ فترة طويلة أكبر ميزة في بحر الصين الجنوبي، إيتو أبا. وتستعيد فيتنام بنشاط الميزات التي تسيطر عليها وتوظف أيضًا ميليشياتها البحرية. إن المخاطر من الخلافات بين الصين وفيتنام محدودة نسبيًا، حيث تمارس فيتنام استقلالًا استراتيجيًا عميقًا. ومع ذلك، فإن صدامًا بين الفلبين والصين، مع وجود الولايات المتحدة (وربما أستراليا) كحليف، يمكن أن يتصاعد بشكل معقول إلى صراع قوى عظمى. والأخطر من ذلك، يبدو أن واشنطن تستخدم الفلبين كوكيل في مناوراتها في تايوان".

وتابع الموقع، "يجب على الولايات المتحدة بالفعل دعم حليفتها الفلبين، ولكن بطريقة غير مباشرة، وبطريقة تعزز قدرات مانيلا الخاصة في متابعة تكتيكات المنطقة الرمادية الدفاعية وتعزيز الوعي بالمجال البحري. إن الدفاع بشكل مباشر عن حصص الفلبين وأصولها في بحر الصين الجنوبي، وخاصة استخدام الفلبين كطريق لمتابعة استراتيجية احتواء تتمحور حول تايوان، لن يؤدي إلا إلى إشعال حرب بين القوى العظمى. ولكن الأهم من ذلك كله، يجب على واشنطن أن تشجع الحوار والتقارب بين الآسيان والصين، وأن تدعم بشكل استباقي اجراء مفاوضات".

وختم الموقع، "باعتبارها من بين المناطق الأسرع نموًا في الجنوب العالمي وشريكا تجاريا متزايد الأهمية، فإن منطقة جنوب شرق آسيا المزدهرة تمثل فرصة هائلة للولايات المتحدة، وعلى واشنطن أن تحرص على عدم تعريض استقرارها وازدهارها للخطر".