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عربي-دولي

إيلون ماسك يُهاجم "الشرير رقم واحد في العالم": يكره البشرية... فمن قصد؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 05:24
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وصف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الملياردير والمستثمر جورج سوروس، بأنه رجل شرير، يكره البشرية ويسعى لتدمير الحضارة.

وكتب إيلون ماسك على صفحته في "تويتر" تعليقا على شائعات وفاة جورج سوروس، بأن الأخير يذكره بشخصية ماغنيتو "Magneto"، من فيلم "The X-Men" الذي يمتلك قوى خارقة.
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وقال ماسك في تعليق على "تويتر": "تعتقدون أن لديه نوايا حسنة. ليس كذلك، فهو يريد تدمير نسيج الحضارة ويكره البشرية". (روسيا اليوم)
 
إنه يكره البشرية
 
إنه يكره البشرية

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