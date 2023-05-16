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عربي-دولي
بتهمة التجسس... الصين تحكم على أميركي بالسجن مدى الحياة
Lebanon 24
16-05-2023
|
06:00
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حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي في الـ78 من عمره بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التجسس.
ويعد هذا النوع من الأحكام المشددة نادراً بالنسبة للمواطنين الأجانب في الصين، ويرجّح بأن يفاقم سجن جون شينغ-وان ليونغ الذي يحمل جواز سفر أميركياً، التوتر في العلاقات المتضررة أساساً بين بكين وواشنطن.
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وليونغ مقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ و"دين بالتجسس وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة"، بحسب ما جاء في بيان محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين.
وكانت سلطات سوتشو اتخذت "تدابير إلزامية بموجب القانون" في حق ليونغ في نيسان 2021، بحسب ما ذكرت، من دون تحديد تاريخ نقله إلى السجن.
ولم يتضح مكان إقامة ليونغ عند توقيفه.
وذكر متحدث باسم السفارة الأميركية في بكين أنه مطلع على التقارير التي تفيد بإدانة مواطن أميركي وصدور حكم في حقه أخيراً في سوتشو.
وأفاد المتحدث بأن "سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج وأمنهم هما أولوية وزارة الخارجية الكبرى"، وتابع "نظراً لاعتبارات مرتبطة بالخصوصية، لا تعليقات إضافية لدينا".
ولم يقدّم بيان المحكمة تفاصيل إضافية عن التهم، علماً أن المحاكمات المغلقة تعد أمراً معتاداً في الصين في القضايا الحساسة.
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