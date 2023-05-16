31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟
Lebanon 24
16-05-2023
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الهجوم الأوكراني في أرتيوموفسك في باخموت من المتوقع أن يحصل قريبا، لكن من المستحيل معرفة الوقت بالتحديد، خصوصا أن هناك تحديا يواجه القوات الأوكرانية.
وفي مقال بعنوان: "لماذا استغرقت الاستعدادات للهجوم المضاد في أوكرانيا وقتا طويلا"، أشارت الصحيفة إلى أنه "كجندي محترف، يعرف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني أنه يمتلك ميزتين رئيسيتين فقط عند شن الهجوم: اختيار وقت ومكان الهجوم. فهو يعلم أنه بعد إطلاق عشرات الآلاف من الجنود ضد الجيش الروسي من المستحيل استدعاؤهم".
Advertisement
وأفادت بأنه "خلال الأشهر العديدة الماضية، كان زالوجني وقادته يخططون لهذا الهجوم. لقد كان يدرس تقارير الاستخبارات، ويتحرى الخطوط الروسية، لكن أصعب شيء كان عليه القيام به خلال هذه الفترة الطويلة هو تأمين القوة القتالية اللازمة للهجوم"، مبينة أنه "كان بحاجة لمزامنة التعبئة المستمرة مع حلفائه، الذين يدربون ويجهزون قواته في مواقع في جميع أنحاء العالم. ثم احتاج بعد ذلك إلى تنسيق حركة تلك القوات للعودة إلى أوكرانيا، ثم إلى مناطق الانطلاق بالقرب من المكان الذي سيحاول فيه الجيش الأوكراني تحقيق خرق.. وتحقيق مثل هذه المهمة المعقدة ستكون شاقة".
وأضافت: "تتطلب العمليات الهجومية مزيدا من القوات، ومهارة أكبر في المناورة، واستهداف وإطلاق دقيقين، وخطوط إمداد أطول وأكثر أمانا. لم ينفذ الجيش الأوكراني أي شيء من هذا القبيل على هذا النطاق. كما أنه من الصعب للغاية حتى على قوة ذكية ومدربة تدريبا جيدا أن تجمع قوة قتالية جماعية في نقاط حاسمة متعددة للهجوم. لكن هذا ما يجب أن يفعله الجيش الأوكراني". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
15:03 | 2023-05-15
15/05/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
15:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
16:34 | 2023-05-15
15/05/2023 04:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2023-05-16
4 سناريوهات محتملة... ماذا سيحمل يوم 28 أيار لتركيا؟
07:38 | 2023-05-16
"كينجال" الروسي يُدمّر منظومة باتريوت الأميركية في كييف
07:27 | 2023-05-16
أوروبا تدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في الانتخابات
07:21 | 2023-05-16
جهود الإنقاذ مستمرة... إنهيار التربة على شخصين داخل بئر
06:44 | 2023-05-16
معد للغاية ومقاوم للأدوية... أميركا تُسجّل أوّل إصابتين بمرض "خطير" ما هو؟
06:13 | 2023-05-16
عدد القتلى المدنيين ارتفع.. هذا ما أعلنته نقابة أطباء السودان
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 15:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 15:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 15:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact