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عربي-دولي

عدد القتلى المدنيين ارتفع.. هذا ما أعلنته نقابة أطباء السودان

Lebanon 24
16-05-2023 | 06:13
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أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف نيسان الماضي.

وذكرت في بيان أن "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".
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وأضاف: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة".

وأشار البيان إلى أنّ "الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض، ومدينة الجنينة بولاية غرب دارفور".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية، السبت الماضي، سجلت 530 قتيلاً و2940 مصاباً بين المدنيين.

وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بوقوع غارات جوية متزامنة منذ الفجر في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان وقصف متواصل بالأسلحة الثقيلة.
المصدر: سكاي نيوز
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