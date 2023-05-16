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عربي-دولي

بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.. من يُفضّل السوريون؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 08:30
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ذكرت "العربية" أنّه فيما أثبتت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا يوم الأحد الماضي، انقسام الأتراك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وبين منافسه كمال كليتشدار أوغلو على الرغم من تقدم الأول بشكل طفيف، لا يختلف الحال على ما يبدو بين السوريين.
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ففي مناطق المعارضة، شمال البلاد، حيث ينتشر الدعم التركي للفصائل المسلحة المسيطرة، أعرب البعض عن دعمهم لأردوغان خوفا من أن ينهي كليتشدار أوغلو دعم أنقرة العسكري ويعيد اللاجئين إلى سوريا.

أما في المناطق ذات الأغلبية الكردية، فما زال البعض يأمل في فوز المعارضة بالجولة الثانية، حسبما أفادت رويترز.
وقال عزيز سليمان، السياسي الكردي في شمال سوريا: "نتمنى أن يكون الرئيس المقبل كليتشدار أوغلو، ليس لأنه أفضل من أردوغان، لكن لأن هناك سيئا وأسوأ".

ويتكرر هذا الرأي في شمال العراق، حيث أرسلت أنقرة قوات لقتال المسلحين الأكراد مع الحفاظ على علاقة مع السلطات الكردية في أربيل.

وقال ربيع محمود أحمد وهو سائق في أربيل إن أردوغان "يقصف دائما المنطقة الأوسع. إذا رحل، فربما يتغير الوضع".

فيما أوضح كمران عثمان الذي يوثق ضحايا العمليات التركية في العراق، أنه لم يكن لديه أمل كبير في أن يغير فوز المعارضة التركية الأمور على المدى الطويل، لكنه يخشى أن يؤدي فوز أردوغان إلى مزيد من الصراع. (العربية)

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