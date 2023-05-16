Advertisement

عربي-دولي

جهود الإنقاذ مستمرة... إنهيار التربة على شخصين داخل بئر

Lebanon 24
16-05-2023 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1067503-638198440304625659.jpg
Doc-P-1067503-638198440304625659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتعامل الفرق المتخصصة الأردنية في مدينة العقبة جنوب الأردن، مع إنهيار التربة على شخصين داخل بئر عمقه يصل لـ30 مترا.

وتمكنت الأجهزة المتخصصة من إنقاذ أحدهما وإسعافه لأقرب مستشفى في حين لا يزال العمل جاريا لإنقاذ الآخر وفق ما أفاد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.
Advertisement

وأكد أنهما تعرضا لانهيار التربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة "بئر مذكور".

وأوضح أن جميع الجهات المتخصصة مستنفرة وتعمل بحذر ومهنية لتحرير وإنقاذ الشخص الآخر والذي يحمل جنسية عربية. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-05-16
09:49 | 2023-05-16
09:30 | 2023-05-16
09:16 | 2023-05-16
09:00 | 2023-05-16
09:00 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website