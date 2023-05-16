جهود الإنقاذ مستمرة... إنهيار التربة على شخصين داخل بئر

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تتعامل الفرق المتخصصة الأردنية في مدينة العقبة جنوب الأردن، مع إنهيار التربة على شخصين داخل بئر عمقه يصل لـ30 مترا.وتمكنت الأجهزة المتخصصة من إنقاذ أحدهما وإسعافه لأقرب مستشفى في حين لا يزال العمل جاريا لإنقاذ الآخر وفق ما أفاد الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.وأكد أنهما تعرضا لانهيار التربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة "بئر مذكور".وأوضح أن جميع الجهات المتخصصة مستنفرة وتعمل بحذر ومهنية لتحرير وإنقاذ الشخص الآخر والذي يحمل جنسية عربية. (سكاي نيوز)