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عربي-دولي

أوروبا تدعو تركيا إلى معالجة أوجه قصور في الانتخابات

Lebanon 24
16-05-2023 | 07:27
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دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا إلى معالجة أوجه قصور في العملية الانتخابية أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف في بيان: "نلاحظ النتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا وندعو السلطات التركية إلى معالجة أوجه القصور المذكورة".
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وتابع: "يولي الاتحاد الأوروبي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية في ساحة منافسة متكافئة".
المصدر: سكاي نيوز
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