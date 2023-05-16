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"كينجال" الروسي يُدمّر منظومة باتريوت الأميركية في كييف

Lebanon 24
16-05-2023 | 07:38
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، أصاب منظومة باتريوت الأميركية المضادة للصواريخ في كييف.

وأضافت في البيان: خلال ليلة الثلاثاء، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة بعيدة المدى جوا وبحرا بدقة عالية استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت أماكن ومستودعات تخزين الذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تم تسليمها من دول غربية".
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وتم الإعلان عن حالة تأهب جوي واسع النطاق ليلة الثلاثاء في العاصمة كييف. حيث تم تشغيل منظومة الدفاع الجوية باتريوت MIM-104 Patriot، إلا أن شهود عيان قالو إنهم سمعوا انفجارت ضخمة في مكان تواجد هذه المنظومة، بحسب وسائل الإعلام المحلية ونشطاء. (روسيا اليوم)
 
 
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