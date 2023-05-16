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إقتصاد

رجل أعمال كبير يدعو لإطلاق عملة موحدة بين دول عربيّة... ماذا قال؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 08:25
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قال خلف أحمد حبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنه يدعم إطلاق عملة خليجية موحدة بالتعاون مع مصر والأردن.

وأضاف رئيس مجموعة الحبتور الإماراتية، أن المجموعة تعمل على تطوير أضخم مشروع عقاري في العالم بتكلفة تصل إلى مليار دولار. (روسيا اليوم)
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