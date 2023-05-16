"صانع الملوك".. هل يُحدّد سنان أوغان من يفوز بالجولة الثانية بين اردوغان وكليجدار أوغلو؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد الحاج، قال إن مرشح الرئاسة التركي سنان أوغان أعلن الخسارة بشكل مبكر قبل يوم الاقتراع، وبدا بعرض دعمه لهذا الطرف أو ذاك بمعايير وشروط كثيرة.وحصل المرشح القومي على 5.3% من الأصوات، وقال محللون إنه يستطيع أداء دور "صانع الملوك" للمرشح الذي سيقرر أن يدعمه في جولة الإعادة.وقال أوغان الأحد "لن نقول ما إذا كنا سندعم هذا المرشح أو ذاك"، مضيفًا "سنجري مشاورات مع ممثليهم ثم نقرر".وأفاد الحاج أن أوغان ليس مرشحا حزبيا، وبالتالي ليس لديه ماكينة حزبية تسيطر على أنصارها أو الكتلة التصويتية لها وتوجهها كما تشاء.وأضاف أن "الكثيرين ممن صوتوا له هم عازفون عن كليجدار أوغلو وأردوغان، وقد يكون جزء منهم من أنصار محرم إنجه قبل انسحابه".وأوضح أن أوغان هو مرشح يميني قومي لديه حساسية كبيرة من حزب الشعوب الديمقراطي، ومن ضمن شروطه على كليجدار أوغلو للتحالف أن يفك تنسيقه مع الحزب الممثل للمكون الكردي، مشددا على أن ذلك "أمر غير ممكن".وذهب إلى أنه "على الرغم من أنه يبدو نظريا أن سنان أوغان يمكنه أن يرجح كفة هذا الطرف أو ذاك، فإنه في الواقع العملي لا يملك ذلك"، واستدرك "بالعكس جزء من أنصاره؛ باعتبار تركيبتهم اليمينية القومية قد يكونون أقرب لأردوغان من كليجدار أوغلو فيما يتعلق بنظرته لأحزاب العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي".وقال المحلل السياسي إن أوغان سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة أردوغان وكليجدار أوغلو، مضيفا أن أوغان كان ضمن الحزب الجيد قبل أن يُخرج منه، وأن له خلافا شخصيا مع ميرال أكشينار التي هي جزء أساسي من الطاولة السداسية.وقال في المقابل "لن يشعر أردوغان بأنه مضطر لتقديم تنازلات كبيرة، وربما سيكفيه تحييد إعطاء الكثير من أصوات أوغان لكليجدار أوغلو"، ورأى المحلل أن "تحكم" أوغان في تحديد نتائج الجولة الثانية مبالغ فيه كثيرا، وقد يحاول أن يعوض شعور الخسارة بأنه لا يزال رقما مهما.