مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا

صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إحالة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للتحقيق.

كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال. (سبوتنيك)