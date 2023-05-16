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مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا

Lebanon 24
16-05-2023 | 08:39
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صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إحالة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للتحقيق.
كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال. (سبوتنيك)
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