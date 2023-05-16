Advertisement

إقتصاد

قريباً... هل ينخفض الدولار بشكل كبيرٍ؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1067535-638198499976803881.jpg
Doc-P-1067535-638198499976803881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، على مواجهة الولايات المتحدة الأميركية أزمة تخلف عن تسديد ديونها الخارجية.
وأوضح خطاب أن انخفاض أسعار البترول عالميا أضعف الاقتصاد الاميركي خاصة وأن واشنطن جزء كبير من اقتصادها كان يعتمد على صادرتها من النفط.
Advertisement

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت في الأزمة الاوكرانية بشكل غير مباشر عبر توفير الدعم المادي لأوكرانيا من أموال دافعي الضرائب للشعب الأميركي، وهذا سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بالشارع الأميركي، معربا عن توقعه بأن هذه القرارات الأميركية قد تحول دون انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية رئاسية ثانية.

وأوضح أن السياسات الأميركية أدت إلى تقلص الاقتصاد، وزيادة معدلات البطالة، وانخفاض معدلات النمو الأميركي.

ونوه بأن الاقتصاد العالمي يمر بهزة عنيفة، مشيرا الى ان ألمانيا أعلنت عدم قدرتها على الاستمرار في العمل في ظل انقطاع الغاز الروسي، وعدم قدرتها على توفير الوقود لأعمال الانتاج؛ كما تشهد بريطانيا حجم كبير من الضغوط الاقتصادية.

وتابع: "التأثير المباشر لعدم قدرة أميركا على تسديد ديونها سيؤدي إلى انخفاض بسعر الدولار لأن الولايات المتحدة الأميركية ليس لها غطاء ذهبي للعملة".

وأكد أن العالم خرج من عباءة أحادية القطب إلى تعدد الاقطاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أوروبا يمثلون قطب، وروسيا والصين والهند وبعض الدول الأخرى يمثلون قطبا آخر، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى عدم وجود طلب على الدولار مما سيؤدي إلى انخفاض سعره.

وشدد على أنه سيحدث قريبا انخفاض كبير في قيمة الدولار، مقابل العملات الأخرى التي لها غطاء ذهبي. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:29 | 2023-05-16
11:17 | 2023-05-16
10:50 | 2023-05-16
10:24 | 2023-05-16
10:22 | 2023-05-16
10:16 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website