بيسكوف: الاتصالات حول "صفقة الحبوب" مستمرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب جارية، وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، والآن يجب اتخاذ قرار.

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام الاتصالات مستمرة، وكانت بالأساس جلسة تواصل هادفة. وأنتم تعلمون أنه لا يزال هناك سؤال مفتوح، هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بالجزء الخاص بنا من الصفقة، الآن يجب اتخاذ قرار".

Advertisement

وقال بيسكوف حول آفاق تمديد الصفقة: "سنبلغكم عند اتخاذ القرار". (سبوتنيك)