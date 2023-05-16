لأوّل مرة.. أوكرانيا تُسقط "سلاح روسيا الذي لا يُقهر"

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت 6 من صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت في ليلة واحدة، فيما كانت موسكو قد وصفت قبل أشهر السلاح بـ"القوي الذي لا يقهر".



وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا إسقاط دفعة كاملة من عدة صواريخ فوق صوتية، وإذا تأكد هذا فسيكون دليلا على فعالية الدفاعات الجوية الغربية التي نشرت في الآونة الأخيرة، بحسب رويترز. (سكاي نيوز)

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