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العراق يشيع 78 شخصا أعدمهم "داعش" بعد التعرف على هوياتهم

Lebanon 24
16-05-2023 | 10:10
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نظمت السلطات العراقية مراسم تشييع جثامين 78 من ضحايا تنظيم "داعش" أُعدموا عام 2014، وتم التعرف على هوياتهم بفحص للحمض النووي بعدما عثر عليهم في مقبرة جماعية قرب سجن بادوش شمالي البلاد.

وفي حزيران 2014، خلال سيطرته على مناطق واسعة في شمال العراق وسوريا المجاورة، نقل تنظيم "داعش" نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش العراقي، في شاحنات إلى واد، قبل أن يطلق مسلحوه النار عليهم.
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وجرت الثلاثاء مراسم تشييع في بغداد وأخرى في النجف وسط البلاد، لدفن 78 من ضحايا سجن بادوش، بحسب "فرانس برس".

وفي بغداد، أمام نصب الشهيد، شيع الضحايا في توابيت مغطاة بالعلم العراقي وضعت في سيارات الجيش على أنغام عزفتها فرقة عسكرية.

وكان من بين أقارب الضحايا خالد جبار العزاوي (43 عاما)، الذي وقف عند مبنى الطب العدلي في مدينة النجف بانتظار تشييع جثمان ابن عمه الذي سيدفن في مقبرة وداي السلام، قرب مرقد الأمام علي.

وقال العزاوي لـ"فرانس برس": "نشعر بألم، لكن من جانب آخر حصلنا على رفات له لتزوره عائلته على الأقل".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وزير الصحة صالح الحسناوي، أنه "بمناسبة تحديد 78 من رفات شهداء سجن بادوش الذين تم إعدامهم بدم بارد من قبل عصابات داعش الإرهابية المجرمة، تمت إقامة تشييع رمزي لرفات الشهداء واستذكار هذه الفاجعة الأليمة".

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي الطبيب زيد علي عباس متحدثا من النجف لـ"فرانس برس": "تم التعرف كمرحلة أولى على 78 حالة من اصل 605 حالات".
المصدر: سكاي نيوز
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