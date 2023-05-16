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عربي-دولي
صهر رئيس سابق... الحكم بسجن رجل أعمال 6 سنوات
Lebanon 24
16-05-2023
|
10:16
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أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
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ووجهت لشيبوب، تهم تتعلق بتبييض أموال والتدخل لفائدة شركات أجنبية في تونس والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل حصوله على عمولات بلغت قيمتها 12 مليون دولار أميركي.
كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم زوجة شيبوب، درصاف بن علي بنحو 100 ألف دولار. (العربية)
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