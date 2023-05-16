31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سفيرة أمريكا السابقة في أوكرانيا: أوروبا تفعل الكثير لمساعدة كييف
Lebanon 24
16-05-2023
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لأوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، إن "أوروبا تفعل الكثير" لمساعدة أوكرانيا، مضيفة أن على الغرب "الحفاظ على منح أوكرانيا المزيد والمزيد بسرعة حتى تتمكن أوكرانيا من الفوز، هذا مهم بالنسبة لأوكرانيا بشكل واضح بالنسبة للقضايا القائمة، ولكنه مهم أيضًا للغرب"، على حد تعبيرها.
Advertisement
وأكدت يوفانوفيتش أن"ما نراه جزئيًا هو معجزة لوجستية من ناحية إيصال دبابات أبرامز إلى ألمانيا هذا الشهر ثم إلى أوكرانيا".
وأشارت أيضًا إلى أن "إدارة بايدن وأوروبا بشكل عام إضافة إلى ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع حزمة بقيمة 3 مليارات دولار - يؤدون مهمة كبيرة، لكننا بحاجة للقيام بالمزيد، والبحث عن أنظمة أخرى أيضًا".
وأنهت يوفانوفيتش تعليقها بالقول: "هل يجب أن نتبع قيادة المملكة المتحدة على سبيل المثال بصواريخ طويلة المدى، هل يجب أن نفكر في المقاتلات وما إلى ذلك؟ أعتقد أن هذه كلها أسئلة في محلها". ( سي ان ان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
15:03 | 2023-05-15
15/05/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
15:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
16:34 | 2023-05-15
15/05/2023 04:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:29 | 2023-05-16
الجيش السوداني: لا نتحمل مسؤولية نهب مقار السفارات
11:17 | 2023-05-16
في أول ظهور بعد حادثة الطعن.. سلمان رشدي يحذر من خطر داهم في الغرب
11:00 | 2023-05-16
قريباً... هل ينخفض الدولار بشكل كبيرٍ؟
10:50 | 2023-05-16
10 أشخاص اعتدوا بالضرب على قريب زوجة ماكرون
10:24 | 2023-05-16
أميركا تعلن وصول دبابات "أبرامز" لألمانيا من أجل أوكرانيا
10:16 | 2023-05-16
صهر رئيس سابق... الحكم بسجن رجل أعمال 6 سنوات
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 18:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 18:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 18:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact