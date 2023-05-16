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عربي-دولي

سفيرة أمريكا السابقة في أوكرانيا: أوروبا تفعل الكثير لمساعدة كييف

Lebanon 24
16-05-2023 | 10:22
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قالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لأوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، إن "أوروبا تفعل الكثير" لمساعدة أوكرانيا، مضيفة أن على الغرب "الحفاظ على منح أوكرانيا المزيد والمزيد بسرعة حتى تتمكن أوكرانيا من الفوز، هذا مهم بالنسبة لأوكرانيا بشكل واضح بالنسبة للقضايا القائمة، ولكنه مهم أيضًا للغرب"، على حد تعبيرها.
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وأكدت يوفانوفيتش أن"ما نراه جزئيًا هو معجزة لوجستية من ناحية إيصال دبابات أبرامز إلى ألمانيا هذا الشهر ثم إلى أوكرانيا".

وأشارت أيضًا إلى أن "إدارة بايدن وأوروبا بشكل عام إضافة إلى ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع حزمة بقيمة 3 مليارات دولار - يؤدون مهمة كبيرة، لكننا بحاجة للقيام بالمزيد، والبحث عن أنظمة أخرى أيضًا".

وأنهت يوفانوفيتش تعليقها بالقول: "هل يجب أن نتبع قيادة المملكة المتحدة على سبيل المثال بصواريخ طويلة المدى، هل يجب أن نفكر في المقاتلات وما إلى ذلك؟ أعتقد أن هذه كلها أسئلة في محلها". ( سي ان ان)
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