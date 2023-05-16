أميركا تعلن وصول دبابات "أبرامز" لألمانيا من أجل أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية وصول دبابات من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا، مع توقع أن يبدأ الجنود الأوكرانيون التدريب على استخدامها "في الأسابيع المقبلة".وقال البنتاغون إنه "يستطيع تأكيد وصول 31 دبابة إلى غرافنوهر بألمانيا، استعدادا لتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية"، وفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".وقال متحدث باسم البنتاغون: "من المتوقع أن تصل تلك الأطقم (الأوكرانيون) وتبدأ التدريب في غضون الأسبوعين المقبلين".وتابع: "يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف للأطقم والمشرفين الأوكرانيين، إلى إعدادهم لأدوارهم الحاسمة في المستقبل في التشغيل الفعال للدبابة M1 والدفاع عن الشعب الأوكراني".