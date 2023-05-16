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10 أشخاص اعتدوا بالضرب على قريب زوجة ماكرون

Lebanon 24
16-05-2023 | 10:50
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تعرض قريب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاعتداء عقب خطاب الرئيس أمس الاثنين، الذي أعلن فيه أن باريس ستمد كييف بشحنات جديدة من الأسلحة.

ووفقا لصحيفة Courrier picard، تعرض قريب ماكرون، جان بابتيست ترونييه،  للضرب بالقرب من متجر حلويات عائلة ترونييه في مدينة أميان قرب العاصمة باريس.
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ونقلت الصحفية عن جان ألكسندر قوله، إنه تم الاعتداء عليه وعلى والده من قبل 10 أشخاص يشاركون في التظاهرات بانتظام، وإنه تعرض للكم والركل.

وتعرض لجروح في رأسه ووجهه وركبته وإصبعه.

وأوضح جان، أنه منذ بدء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، والخوف يساوره من أن يتعرض له المحتجون، مشيرا إلى أن المحاولات المتكررة لمجموعات الاقتراب من متجر الحلويات الذي كان تحت حماية فرق الشرطة.

وأَضاف: "ليتركونا وشأننا، فلا علاقة للحلويات بالسياسة، ونحن لا علاقة لنا بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم اتباعها في البلاد، ماكرون لا يشارك في أعمالنا بأي شكل من الأشكال، ولا أفهم كل هؤلاء الناس الذين يحاولون إيذاءنا، حتى أن البعض يدعون لمقاطعة متاجرنا ومنتجاتنا، ويخلطون الأمور ببعضها".

وأشارت الصحيفة إلى أن جان بابتيست ترونييه تقدم بشكوى للشرطة في الليلة التالية للهجوم، وتم اعتقال 8 أشخاص بفضل كاميرات المراقبة. (روسيا اليوم)
 
 
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