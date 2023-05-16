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عربي-دولي

في أول ظهور بعد حادثة الطعن.. سلمان رشدي يحذر من خطر داهم في الغرب

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:17
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في أول ظهور علني بعد تسعة أشهر من تعرضه للطعن وإصابة خطيرة على خشبة المسرح، ألقى الكاتب سلمان رشدي خطابا حذر فيه من أن حرية التعبير في الغرب تتعرض للتهديد.
 
وظهر رشدي في فيديو مصور تم عرضه خلال حفل جوائز الكتاب البريطاني، حيث حصل على جائزة حرية النشر.
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وقال المنظمون إن التكريم "يعترف بتصميم المؤلفين والناشرين وبائعي الكتب الذين يتخذون موقفا ضد التعصب، على الرغم من التهديدات المستمرة التي يواجهونها".

وقال رشدي "إننا نعيش في أوقات لم تكن فيها حرية التعبير والنشر معرضة لمثل هذا التهديد في بلدان الغرب"، مضيفا: "الآن أجلس هنا في الولايات المتحدة، يجب أن ألقي نظرة على الهجوم الاستثنائي على المكتبات، وكتب الأطفال في المدارس.. الهجوم على فكرة المكتبات نفسها. إنه أمر مقلق للغاية، ونحن بحاجة إلى أن نكون مدركين لذلك، وأن نحارب هذا الهجوم". (روسيا اليوم) 
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