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عربي-دولي
الجيش السوداني: لا نتحمل مسؤولية نهب مقار السفارات
Lebanon 24
16-05-2023
|
11:29
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أكد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أن ظروف الحرب منعت قوات الأمن من توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، رافضا تحميله مسؤولية نهب مقار السفارات في السودان.
وأضاف الجيش في بيان أن اتهام قوات الدعم السريع بمهاجمة السفارات يستند لبلاغات وروايات شهود عيان.
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إلى هذا، تجددت الاشتباكات بين القوتين المتصارعتين في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، حيث سمع دوي انفجارات بمناطق عدة متفرقة. (العربية)
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