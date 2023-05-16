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عربي-دولي

رئيس استخبارات كييف يصف الجيش الروسي بأقوى جيوش العالم

Lebanon 24
16-05-2023 | 12:19
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وصف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، الجيش الروسي بأنه من أقوى الجيوش في العالم، وأن روسيا لديها "أقوى" نظام للخدمات الخاصة.

وقال بودانوف: "نحن لسنا في حالة صراع مع الجيش الثاني في العالم، ولكن مع أقوى الجيوش لامتلاكه أحدث المعدات العسكرية.. بالتأكيد يمتلك ذلك".
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وأشار بودانوف أيضا إلى أن روسيا لديها "أقوى" نظام للخدمات الخاصة.

وأعرب مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، في وقت سابق، عن رفضه لتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل، بأن الأزمة الأوكرانية ستنتهي فور وقف الدعم العسكري لكييف.

كما ذكرت سابقا صحيفة "واشنطن بوست" أن "الناتو" قرر عدم توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة يوليو في فيلنيوس، إلا أنه سيناقش إمكانية زيادة التعاون مع كييف، وتوقيت انضمامها.
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