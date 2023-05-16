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عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية بسبب نشاطها السيبراني

Lebanon 24
16-05-2023 | 12:47
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متعلقة بالفضاء الإلكتروني على المواطن الروسي ميخائيل ماتفييف، وشركته بسبب نشاطها السيبراني.
 
ووفقا للوزارة الأميركية، "أضيف إلى قائمة العقوبات الروسي المولود في عام 1992 والمسجل في كالينينغراد والمعروف باسمين مستعارين "BORISELCIN" و"WAZAWAKA".
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وعادة ما تعني عقوبات وزارة الخزانة تجميد الأصول في الولايات القضائية الأميركية وحظر الأميركيين من المعاملات مع الطرف المُعاقب.

وفي وقت سابق، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد من يدعم التعاون العسكري الإيراني الروسي. (روسيا اليوم) 

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