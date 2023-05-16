Advertisement

عربي-دولي

صحيفة أجنبية: ترامب لديه أعلى فرصة للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024

Lebanon 24
16-05-2023 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1067600-638198656520607812.jpg
Doc-P-1067600-638198656520607812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "ذا هيل" نقلا عن استطلاع شركة الدراسات الأميركية " Morning Consult"، بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لديه فرصة ذهبية للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الاستطلاع أن "ما يقرب من 61% من الجمهوريين سيدعمون ترشيح ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقبلة للانتخابات الرئاسية 2024".
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة الدراسات الأمريكية "Morning Consult" أن "61% من الناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يؤيدون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب". 

كما أوضحت الصحيفة أن "ترامب يتقدم 43 نقطة مئوية على منافسه الرئيسي رون ديسانتيس، الذي لم يعلن رسميا بعد عن مشاركته في السباق الرئاسي".

وذكرت الصحيفة أن "نائب الرئيس السابق في إدارة ترامب، مايك بنس، جاء في المرتبة الثالثة، بحصوله على 6% من الأصوات، كما أنه لم يعلن رسميا عن مشاركته في السباق الرئاسي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية الـ60 في شهر تشرين الثاني 2024. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-05-16
15:47 | 2023-05-16
14:50 | 2023-05-16
14:40 | 2023-05-16
14:27 | 2023-05-16
14:10 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website