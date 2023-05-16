صحيفة أجنبية: ترامب لديه أعلى فرصة للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024

Advertisement

أفادت صحيفة "ذا هيل" نقلا عن استطلاع شركة الدراسات الأميركية " Morning Consult"، بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لديه فرصة ذهبية للفوز بالانتخابات التمهيدية في عام 2024.وأشارت الصحيفة نقلا عن الاستطلاع أن "ما يقرب من 61% من الجمهوريين سيدعمون ترشيح ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين المقبلة للانتخابات الرئاسية 2024".ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة الدراسات الأمريكية "Morning Consult" أن "61% من الناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يؤيدون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".كما أوضحت الصحيفة أن "ترامب يتقدم 43 نقطة مئوية على منافسه الرئيسي رون ديسانتيس، الذي لم يعلن رسميا بعد عن مشاركته في السباق الرئاسي".وذكرت الصحيفة أن "نائب الرئيس السابق في إدارة ترامب، مايك بنس، جاء في المرتبة الثالثة، بحصوله على 6% من الأصوات، كما أنه لم يعلن رسميا عن مشاركته في السباق الرئاسي".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية الـ60 في شهر تشرين الثاني 2024. (روسيا اليوم)