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عربي-دولي

الولايات المتحدة تعلن تضرر نظام "باتريوت" في هجوم صاروخي على أوكرانيا

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:10
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أفادت شبكة CNN، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأميركية لم تذكر اسمه، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضرر في هجوم صاروخي روسي نٌفذ مساء الاثنين.

وبحسب القناة التلفزيونية، فإن نظام الدفاع الجوي "تضرر لكنه لم يدمر". وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تماما، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني.
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ولم يتم تحديد مكان نشر نظام الدفاع الجوي المتضرر بالضبط.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية. (روسيا اليوم) 
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