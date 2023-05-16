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عربي-دولي

فون دير لاين تتهرب من الإجابة عن سؤال حول زيادة المساعدات لأوكرانيا

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:27
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حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التملص من الإجابة المباشرة عن سؤال حول زيادة المساعدات لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء آيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية زيادة المساعدات لأوكرانيا: "بالطبع نحن سندعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا".
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وتابعت: "هناك نوعان من الدعم، هما الدعم المالي والعسكري، وهذا السؤال متعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بدعم أوكرانيا التزاما صارما".

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا 68 مليار يورو، لكنها امتنعت عن الحديث عن زيادة الدعم.

وجاء ذلك عشية افتتاح قمة مجلس أوروبا في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، التي ستختتم يوم الأربعاء. (روسيا اليوم) 
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