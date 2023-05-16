Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: الاعتداء على ابن شقيق زوجتي "لا يوصف وغير مقبول"

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1067617-638198699305368191.png
Doc-P-1067617-638198699305368191.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بالاعتداء الذي طال ابن شقيق زوجته بريجيت على هامش تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي أثار موجة غضب في البلاد.
 
وقال لدى وصوله إلى قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك إن "هذه الأفعال غير مقبولة ولا توصف"، مؤكداً أنه لا مكان للعنف في بلاده وأن أي شكل من أشكال العنف غير مبرر.
Advertisement

وأصيب أحد أفراد عائلة زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اعتداء على هامش مظاهرة احتجاج ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، ونقل إلى المستشفى حيث يرقد تحت المراقبة.
 
وذكرت مصادر بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، أن ابن شقيق بريجيت ماكرون أصيب مساء أمس الاثنين، بجروح في الرأس والذراع والقدم.

واحتجزت الشرطة ثمانية أشخاص للاشتباه في صلتهم بالاعتداء. (الحدث) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-05-16
15:47 | 2023-05-16
14:50 | 2023-05-16
14:27 | 2023-05-16
14:10 | 2023-05-16
14:00 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website