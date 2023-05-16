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عربي-دولي

بصواريخ "ظل العاصفة".. أوكرانيا تستعد لضرب أهداف روسية

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:50
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أفاد مسؤولون أميركيون وغربيون، اليوم الثلاثاء بأن أوكرانيا بدأت باستخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب أهداف روسية، وفق ما نقلت سي إن إن.
 
وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الخميس، تزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز "ستورم شادو"، ما سيسمح للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد في العمق خلف جبهة القتال.
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وتطلب أوكرانيا منذ شهور صواريخ طويلة المدى، لكن الدعم الذي قدمته بريطانيا وحلفاء آخرين مثل الولايات المتحدة اقتصر في السابق على أسلحة قصيرة المدى.

هذه الصواريخ البريطانية التي تلقب بـ" ظل العاصفة" أقل بقليل من المدى الذي تطالب به كييف والبالغ 185 ميلا، المتمثل بمنظومة ATACMS الصاروخية.
 
ومن المحتمل أن تغير هذه الصواريخ، التي يبلغ مداها 250 كلم وقد تصل إلى 500 كيلومتر، مسار الصراع في أوكرانيا.

وبهذا التجهيز، يمكن للجيش الأوكراني أن يضرب نقاطا رئيسية في مؤخرة المواقع الروسية لزعزعة استقرار الجبهة الروسية، وفق تقارير غربية. (العربية) 
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