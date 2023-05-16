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عربي-دولي

بعدما أوقفته "إسرائيل".. توجيه تهم إلى النائب الأردني عماد العدوان

Lebanon 24
16-05-2023 | 15:47
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مثُل النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة في عمان، الثلاثاء، حيث وجهت له تهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها، إن النائب العدوان استجوب أمام مدعي عام أمن الدولة، على خلفية ضبط أسلحة نارية وذهب وسجائر إلكترونية وغيرها، ضبطها الأمن الإسرائيلي على معبر أريحا "جسر الملك حسين".
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ووجهت للنائب العدوان التهم التالية: تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع - القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي بالاشتراك، وأحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بعد تسليم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) النائب لأجهزة الأمن الأردنية.

وأكد وكيل الدفاع عن العدوان المحامي علي المبيضين، أن النائب بصحة جيدة، وسمح له بحضور التحقيق مع موكله خلال استجوابه من قبل مدعي عام أمن الدولة.

وأضاف أن القضية ما تزال في طور التحقيق، مما لا يسمح له بتقديم طلب إخلاء سبيل لموكله.


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