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عربي-دولي

بريطانيا تعتزم تأسيس تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بـ"إف 16"

Lebanon 24
16-05-2023 | 16:08
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أشارت رئاسة الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إلى أن لندن تعتزم تأسيس "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.
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وأوضح بيان لرئاسة الحكومة البريطانية، أن سوناك وروته اتفقا في الاجتماع الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في أيسلندا، على "العمل معا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية، بدءا بالتدريب ووصولا إلى تسليم مقاتلات (إف 16)"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

والقمة هي الرابعة للمنظمة التي تأسست قبل 75 عاما، وترمي إلى "مضاعفة الوسائل لمحاسبة روسيا جنائيا" على الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الهجوم العسكري الذي تشنه على أوكرانيا.
وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أن سوناك "جدد التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن رئيسي الوزراء "اتفقا على أهمية أن يزوّد الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد، لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية".

وكان سوناك قد استقبل، الإثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهد بتزويد أوكرانيا قريبا بصواريخ للدفاع الجوي ومسيّرات هجومية.
ويطالب زيلينسكي منذ أشهر حلفاءه الأوروبيين بإمداد بلاده بطائرات مقاتلة، لتمكين الجيش الأوكراني من ضرب القوات الروسية في العمق.

وخلال تواجده في لندن، أبدى زيلينسكي تفاؤله بإمكانية إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.

وسبق أن زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات ومدافع وأنظمة للدفاع الجوي وآليات مدرعة قتالية، إلى جانب دبابات بريطانية من طراز "تشالنجر" ودربت قوات أوكرانية على قيادتها.
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