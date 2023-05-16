صور وفيديوهات.. إشتباكاتٌ عنيفة في نابلس بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين

شهدت منطقة الضاحية بمدينة نابلس الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إشتباكات عنيفة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين وذلك على خلفية عملية اقتحام نفذها جنود العدو لتأمين دخول المستوطنين إلى مدفن النبي يوسف.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيليّة شاركت في عملية الإقتحام، في حين أفيد عن استخدام عبوات متفجرة خلال الإشتباكات.

بدورها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس أن "مجاهيدها الأبطال استهدفوا بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الإحتلال على شارع عمان بشكل مباشر".

وتزامناً مع ما يجري، نشرت شبكة "القدس" الإخبارية، صوراً توثق المواجهات التي حصلت، في وقتٍ ذكرت تقارير أخرى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في البلدة القديمة وسط نابلس.

تغطية صحفية: اقتحام كبير من قوات الاحتلال لمدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف. pic.twitter.com/HjvZ6WV9mX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2023 Advertisement

تغطية صحفية: جانب من المواجهات مع الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. pic.twitter.com/BjLCWCNETf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2023

تغطية صحفية: مواجهات عنيفة مع الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. pic.twitter.com/TF9EORuRjH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2023

فيديو| قوات راجلة من جيش الاحتلال تقتحم منطقة الضاحية لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس. pic.twitter.com/IKeMYtsvIK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 16, 2023