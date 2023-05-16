صور وفيديوهات.. إشتباكاتٌ عنيفة في نابلس بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين

شهدت منطقة الضاحية بمدينة نابلس الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إشتباكات عنيفة بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين وذلك على خلفية عملية اقتحام نفذها جنود العدو لتأمين دخول المستوطنين إلى مدفن النبي يوسف.
ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيليّة شاركت في عملية الإقتحام، في حين أفيد عن استخدام عبوات متفجرة خلال الإشتباكات.
بدورها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس أن "مجاهيدها الأبطال استهدفوا بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الإحتلال على شارع عمان بشكل مباشر".
وتزامناً مع ما يجري، نشرت شبكة "القدس" الإخبارية، صوراً توثق المواجهات التي حصلت، في وقتٍ ذكرت تقارير أخرى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في البلدة القديمة وسط نابلس.