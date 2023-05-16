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البيت الأبيض: ضحايا الهجوم على القافلة الأميركية في نيجيريا ليسوا أميركيين

Lebanon 24
16-05-2023 | 16:47
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أعلن البيت الأبيض وقوع هجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ووقوع ضحايا، مؤكداً أنهم ليسو أميركيين.
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البيت الابيض

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