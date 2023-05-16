أردوغان: سأحافظ على ذات النهج في السياسة الخارجية إذا أُعيد انتخابي

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإنه يعتزم الحفاظ على نفس السياسة في العلاقات مع روسيا ودول أخرى كما كان من قبل.وحثّ أردوغان كيليتشدار أوغلو على "الشعور بالخجل" بعد تصريحاته حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات البلاد.وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناتي "سي إن إن ترك" و"كانال دي": "لن أتحدى روسيا كما فعل حزب الشعب الجمهوري وكنا على تواصل مع روسيا وأميركا والصين والغرب وسأستمر على هذا النهج من الآن فصاعدا".وتابع: "حتى الآن، حافظنا على سياسة العناق مع جميع البلدان - مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية والصين وجميع الدول الغربية، حافظنا على اتصالات مستمرة".