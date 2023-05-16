بايدن ومكارثي متفائلان رغم كثرة "الأمور الصعبة"

أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن ثقته بإحراز تقدم في المباحثات لإقرار الموازنة الفيدرالية وتجنب التخلف عن سداد الديون.

Advertisement

وقال إن "التخلف عن سداد الديون ليس خيارا"، مضيفا "عقدت اجتماعا جيدا وبناء مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين لكن لا يزال هناك الكثير يتعين فعله".وأشار إلى ثقته بإحراز تقدم بشأن تجنب التخلف عن سداد الديون".وجدّد بعد اجتماعه الثلاثاء مع مكارثي في البيت الأبيض انتقاده للجمهوريين، وقال إن "من المخيب للآمال أن الجمهوريين يرفضون رفع حجم الإيرادات".وأكد البيت الأبيض، وفقا لنيويورك تايمز، إن الاجتماع كان "بناء"، مع أنه أقر بوجود "طيف واسع من الأمور الصعبة".وقال إن بايدن كان "متفائلا بوجود طريق إلى اقرار موازنة عقلانية عابرة للتحزب، في حال اتفق الجانبان على التفاوض بنية حسنة والاعتراف بأن أيا من الجانبين لن يحصل على كل شيء يريده".وقرّر الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى واشنطن بعد المشاركة في قمة السبع في اليابان بسبب مفاوضات رفع سقف الدين.من جهته قال رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفين مكارثي، المفاوضات تحسنت "في البنية والنطاق" لكن "المواقف لا تزال متباعدة بشأن سقف الدين".وقال إنه اتفق مع بايدن على مواصلة مفاوضات ثنائية مباشرة بشأن رفع سقف الدين.وأكد إن المفاوضات مع البيت الأبيض لرفع سقف الدين شهدت تحسنا كبيرا بعد اجتماع اليوم.ورغم أنه قال "ما زلنا بعيدين جدا"، إلا أنه توقع "التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين بحلول نهاية الأسبوع".وحذّر من أن "هامش التوصل إلى اتفاق بات ضيقا".واجتمع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.