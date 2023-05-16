كوريا الشمالية تستعد لاطلاق اول قمر صناعي

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء.وذكر التقرير أيضا أن كيم وافق على الخطوات التالية في خطة وضعتها اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية، وهي مجموعة مخصصة لإطلاق أول قمر صناعي كوري شمالي للمخابرات العسكرية.ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية أي تفاصيل عن موعد الإطلاق.وقال كيم إن نجاح إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري "مطلب عاجل للبيئة الأمنية السائدة في البلاد".وكانت الوكالة ذكرت، في وقت سابق من العام الجاري، أن بيونغيانغ أكملت بناء أول قمر تجسس عسكري لها وأن كيم حث على الإسراع بالاستعدادات النهائية للإطلاق.واستشهد مشروع (38 نورث) لمراقبة كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة، الأسبوع الجاري، بصور حديثة للأقمار الصناعية ليشير إلى استئناف النشاط في منطقة منصة الإطلاق بمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية بكوريا الشمالية بعد توقف دام ستة أشهر تقريبا.لكن المشروع أضاف في تقريره أنه لا يزال يتعين القيام بكثير من العمل من أجل إطلاق قمر صناعي.(الحرة)