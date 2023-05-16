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عربي-دولي

تضرر منظومة باتريوت الأميركية في كييف.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
16-05-2023 | 23:00
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أعلن مسؤول أميركي أنه من المحتمل أن تكون منظومة باتريوت الأميركية الصنع قد تعرضت للتلف، لكن لم يتم تدميرها، نتيجة قصف صاروخي روسي في العاصمة الأوكرانية كييف وحولها في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.
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وقال المسؤول لشبكة CNN إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم حجم الضرر، موضحا أن ذلك سيحدد ما إذا كانت المنظومة تحتاج إلى استرجاعها كلياً أو ببساطة إصلاحها على الفور من قبل الأوكرانيين.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، في منشور على تلغرام، أن "ضربة عالية الدقة من نظام صاروخ كينجال الفرط صوتي في مدينة كييف أصابت منظومة باتريوت الأميركية الصنع الصاروخي ومضاد للطائرات".

يشار إلى أن أوكرانيا تمتلك حالياً منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت في البلاد، إحداهما تبرعت بها الولايات المتحدة والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا. وليس من الواضح أي من هذه الأنظمة قد يكون قد تعرض للتلف.

والأسبوع الماضي صرح مسؤولون أميركيون لـCNN أن روسيا استهدفت الأنظمة بصواريخ تفوق سرعة الصوت، منها مرة واحدة في 4 أيار.

غير أنهم لفتوا إلى أن ذلك الهجوم فشل، ونجح الأوكرانيون في اعتراض الصاروخ قبل أن يضرب باتريوت، على حد قولهم.

لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الروس تمكنوا من التقاط الإشارات المنبعثة من صواريخ باتريوت، مما سمح لهم باستهداف المنظومة باستخدام الصاروخ الأسرع من الصوت، المعروف باسم كينجال.

منصة دفاع جوي قوية
وتحتوي منظومة صواريخ باتريوت على رادار قوي لاكتشاف الأهداف القادمة بعيدة المدى، مما يجعله منصة دفاع جوي قوية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وأكثر من ذلك.(العربية)

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