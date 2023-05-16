مقتل رجل أمن سعودي خلال مداهمة "وكر مخدرات" بجدة

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لقي رجل أمن سعودي مصرعه أثناء مداهمة أمنية لأحد "أوكار المخدرات" في محافظة جدة، غربي المملكة، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية، الأربعاء.وأوضح موقع "صحيفة صدى " الإلكترونية أن رئيس رقباء من الدوريات الأمنية، محمد بن عبداللطيف العجلان، قد قضى بعد إصابته بأعيرة نارية أثناء مداهمة أمنية لـ"وكر مروجي مخدرات" يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.وذكرت صحيفة "المرصد" أن الحادثة وقعت، فجر الثلاثاء، في حي العدل في جدة، بعد أن أصيب رئيس رقباء من الدوريات الأمنية، بطلقات رشاش من مروجي المخدرات أثناء ضبطهم.من جانبه، أفاد موقع "شاهد الآن" أن جثمان العجلان سيؤدى عليه صلاة الجنازة، اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام في مكة، وذلك قبل أن يوارى الثرى بمقبرة المعلاة.(الحرة)