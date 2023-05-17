المعركة الأطول والأكثر دموية.. رئيس فاغنر يكشف: هذا ما يفصلنا عن باخموت

تتواصل المعارك الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

وفي جديد التطورات الميدانية، أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أمس الثلاثاء، أن الوحدات العسكرية تقدمت 200 متر مربع في باخموت، وفرضت سيطرتها على 113 ألف متر مربع، وفق وسائل إعلام روسية.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 200 متر، وسيطرت على أراض بمساحة 113 ألف متر مربع" في باخموت.

وأضاف أنه "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.46 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ولم يتبق سوى مبنى واحد متعدد الطوابق يستخدمه العدو كوكر له".

كذلك أوضح أنه للسيطرة على باخموت "يتبقى مربع سكني أسفل شارع يوبيلينايا وقطعة صغيرة من القطاع الخاص، وستقوم وحدات فاغنر بإحكام سيطرتها الكاملة على المدينة".

مكاسب أمام الروس؟

تأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت أوكرانيا في وقت سابق أمس الثلاثاء عن تحقيق مكاسب أمام الروس قرب مدينة باخموت، حيث تدور معارك منذ أشهر بعد أن صدت ليلاً وابلاً من الصواريخ الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إنه "في الأيام الأخيرة حررت قواتنا نحو 20 كيلومتراً مربعاً شمال وجنوب ضواحي باخموت"، بحسب فرانس برس.

الأطول والأكثر دموية

فيما قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأن التوقعات مؤكداً أنه ليس الهجوم المضاد الواسع النطاق المرتقب، والذي كانت كييف تعد له منذ أشهر ويحتاج جيشها "لمزيد من الوقت" لإنجازه.

يشار إلى أن معركة باخموت، المدينة المدمرة والتي يسيطر الروس على أكثر من 90% منها، باتت الأطول والأكثر دموية منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 شباط 2022.(العربية)