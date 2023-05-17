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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات اقتحام مدن الضفة.. واندلاع اشتباكات مسلحة

Lebanon 24
17-05-2023 | 00:30
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اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يتواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث قامت باقتحام مدن نابلس وطوباس وسلفيت والبيرة وبلدة اليامون، واندلعت اشتباكات مسلحة.

فقد قامت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية باقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لتأمين دخول مستوطنين قبر النبي يوسف في نابلس.
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واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام، ما أدى لاستخدام المسلحين الفلسطينيين عبوات متفجرة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وصباح اليوم الأربعاء، انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة طوباس بعد اقتحامها واندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت لقطات متداولة اقتحام وحدة خاصة من القوات الإسرائيلية لمدينة طوباس، صباح اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار من جانب فلسطينيين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة اليامون، إلى الغرب من جنين، فجر الأربعاء واعتقلت على إثرها شاب فلسطيني.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية ان القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة البيرة.

كما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

يأتي هذا بعد وقوع مواجهات في نابلس، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار القنابل المسيلة للدموع والقنابل الغازية في المقابل أطلق فلسطينيون العبوات المتفجرة باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة الضاحية في نابلس.(سكاي نيوز)

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