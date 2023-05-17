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عربي-دولي

ترودو: كندا مستعدة للشراكة مع كوريا الجنوبية اقتصادياً وأمنياً

Lebanon 24
17-05-2023 | 00:36
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده مستعدة للدخول في شراكة مع كوريا الجنوبية، في مشاريع اقتصاية، على غرار قطاع المعادن الهام، والطاقة النظيفة.

وأضاف ترودو، خلال خطابه أمام برلمان كوريا الجنوبية حيث يؤدي زيارة رسمية، إن كندا "مستعدة لزيادة انخراطها العسكري لتخفيف تهديدات الأمن الإقليمي، بما في ذلك من كوريا الشمالية".
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