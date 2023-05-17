Advertisement

وصف "سنان أوغان" بـ "صانع الملوك" أو "بيضة القبان" في الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك للأثر الذي يمكن أن يتركه تصويت أنصاره على نتيجة الجولة الثانية للانتخابات المقررة في 28 من الشهر الجاري.فمنذ صدور نتائج الدورة الأولى التي لم تحسم النصر لا للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ولا لمنافسه المعارض، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، واسم "سنان أوغان"، على كل لسان في تركيا.وفي جديد مواقفه أعلن السياسي التركي القومي المتطرّف الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية مع أنّه قد يدعو ناخبيه لدعم أردوغان.وأضاف أوغان الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي أنه سيتخذ قراره النهائي بعد محادثات مع أردوغان وكليتشدار أوغلو. وتابع "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين"."أكثر ثقافة"كما أكّد أنّه لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها يوم الأحد الماضي، والتي نسبها إلى "قوميين أتراك وشباب يعتبروننا أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية القديمة"، وفق ما نقلت فرانس برس.أما في ما يتعلق بالقضية الكردية، فشدد على أنه يؤيّد اعتماد موقف حازم منها، ويعارض "الإرهاب بجميع أشكاله".وقال: "أنا أعارض كلّ منظّمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب"، في إشارة إلى حزب الشعوب الديموقراطي الداعم لكليتشدار أوغلو، والذي يعتبر أبرز مؤيّد للأكراد وتتّهمه الحكومة بالارتباط بحزب العمّال الكردستاني المصنّف في أنقرة تنظيماً إرهابياً..وكان أوغان شدد في تصريحات سابقة له على أن "محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء من أجل دعم أي من المرشحين.""لا علم لنا"من جهته، أوضح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه أردوغان أنّ لا علم له في الوقت الراهن بشأن أيّ اجتماع مقرّر بين الرئيس المنتهية ولايته وأوغان.يشار إلى أن أوغان الذي انشقّ عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر أردوغان، حصل في الدورة الأولى على 5.17% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي لا تزال غير باتّة.(العربية)