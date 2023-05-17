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عربي-دولي

حرب من نوع آخر بين اوكرانيا وروسيا.. وواشنطن تدخل على الخط

Lebanon 24
17-05-2023 | 01:28
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نشبت ما يشبه بحرب إعلامية بين الولايات المتحدة وروسيا حول تأكيدات أوكرانيا بإسقاط 6 صواريخ فرط صوتية من طراز " كينجال" أو "الخنجر" التي تتباهي بها موسكو وتعتبرها سلاحها الخارق الذي سيغّير معادلة الحرب بأوكرانيا.
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وبدأت القصة حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وأماكن تخزين الذخائر والأسلحة ومعدات المساعدات الغربية.

وأكدت أن القصف ضرب جميع الأهداف، من بينها - نظام الدفاع الجوي الأميركي "باتريوت"، الذي تم تدميره في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".

لكن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، رد بقول إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع تلك الصواريخ الـ18 التي أطلقتها روسيا، وهي 6 صواريخ "كينجال" و9 "كاليبر" و3 صواريخ من طراز "إسكندر".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للضربة الروسية وسط فرحة من مؤيدي موسكو، بينما رد الداعمين لأوكرانيا بمقاطع مناوئة تؤكد التصدي للضربة الجوية الروسية، ونجاح الدفاعات الأوكرانية.
جدل متبادل

ما زاد من حالة الجدل ما كتبه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على "تويتر"، قائلا: "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني.. الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخاً آخر".

لكن موسكو نفت ذلك، وقال وزير دفاعها سيرغي شويغو، ليل الثلاثاء، إن روسيا أطلقت صاروخين فقط من نوع كينجال.

وأضاف شويغو، أن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول أوكرانيا إنها أسقطته"، مشيرا إلى أن "عدد هذه الاعتراضات الأوكرانية يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تدمير 22 مسيرة أوكرانية وصواريخ أميركية وبريطانية واستهداف منظومة باتريوت في كييف وإسقاط مقاتلتين في دونيتسك وتصفية أكثر من 570 مسلحا على كافة المحاور.

ونقلت شبكة CNN الأميركية عن مسؤول في الإدارة الأميركية، لم تسمه، قوله إنه: "من المحتمل أن تكون منظومة باتريوت الأميركية الصنع قد تعرضت للتلف، ولكن لم يتم تدميرها، نتيجة قصف صاروخي روسي في كييف وحولها في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم حجم الضرر. سيحدد ذلك ما إذا كانت المنظومة تحتاج إلى استرجاعها كليًا أو ببساطة إصلاحها على الفور من قبل الأوكرانيين.

وقالت الشبكة الأميركية إن أوكرانيا تمتلك حاليًا منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت في البلاد، إحداهما تبرعت به الولايات المتحدة والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا، وليس من الواضح أي من هذه الأنظمة قد يكون قد تعرض للتلف. (سكاي نيوز)
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