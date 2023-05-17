26
o
بيروت
32
o
طرابلس
12
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
32
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حرب من نوع آخر بين اوكرانيا وروسيا.. وواشنطن تدخل على الخط
Lebanon 24
17-05-2023
|
01:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشبت ما يشبه بحرب إعلامية بين الولايات المتحدة وروسيا حول تأكيدات أوكرانيا بإسقاط 6 صواريخ فرط صوتية من طراز " كينجال" أو "الخنجر" التي تتباهي بها موسكو وتعتبرها سلاحها الخارق الذي سيغّير معادلة الحرب بأوكرانيا.
Advertisement
وبدأت القصة حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وأماكن تخزين الذخائر والأسلحة ومعدات المساعدات الغربية.
وأكدت أن القصف ضرب جميع الأهداف، من بينها - نظام الدفاع الجوي الأميركي "باتريوت"، الذي تم تدميره في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
لكن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، رد بقول إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع تلك الصواريخ الـ18 التي أطلقتها روسيا، وهي 6 صواريخ "كينجال" و9 "كاليبر" و3 صواريخ من طراز "إسكندر".
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للضربة الروسية وسط فرحة من مؤيدي موسكو، بينما رد الداعمين لأوكرانيا بمقاطع مناوئة تؤكد التصدي للضربة الجوية الروسية، ونجاح الدفاعات الأوكرانية.
جدل متبادل
ما زاد من حالة الجدل ما كتبه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على "تويتر"، قائلا: "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني.. الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخاً آخر".
لكن موسكو نفت ذلك، وقال وزير دفاعها سيرغي شويغو، ليل الثلاثاء، إن روسيا أطلقت صاروخين فقط من نوع كينجال.
وأضاف شويغو، أن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول أوكرانيا إنها أسقطته"، مشيرا إلى أن "عدد هذه الاعتراضات الأوكرانية يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".
كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تدمير 22 مسيرة أوكرانية وصواريخ أميركية وبريطانية واستهداف منظومة باتريوت في كييف وإسقاط مقاتلتين في دونيتسك وتصفية أكثر من 570 مسلحا على كافة المحاور.
ونقلت شبكة CNN الأميركية عن مسؤول في الإدارة الأميركية، لم تسمه، قوله إنه: "من المحتمل أن تكون منظومة باتريوت الأميركية الصنع قد تعرضت للتلف، ولكن لم يتم تدميرها، نتيجة قصف صاروخي روسي في كييف وحولها في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي".
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم حجم الضرر. سيحدد ذلك ما إذا كانت المنظومة تحتاج إلى استرجاعها كليًا أو ببساطة إصلاحها على الفور من قبل الأوكرانيين.
وقالت الشبكة الأميركية إن أوكرانيا تمتلك حاليًا منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت في البلاد، إحداهما تبرعت به الولايات المتحدة والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا، وليس من الواضح أي من هذه الأنظمة قد يكون قد تعرض للتلف. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
12:09 | 2023-05-16
16/05/2023 12:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً... هل ينخفض الدولار بشكل كبيرٍ؟
Lebanon 24
قريباً... هل ينخفض الدولار بشكل كبيرٍ؟
11:00 | 2023-05-16
16/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دهم فندق في بيروت... ما القصة؟
Lebanon 24
دهم فندق في بيروت... ما القصة؟
05:37 | 2023-05-16
16/05/2023 05:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
15:54 | 2023-05-16
16/05/2023 03:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
13:09 | 2023-05-16
16/05/2023 01:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:17 | 2023-05-17
كيف أنقذ أوباما زواجه؟
05:15 | 2023-05-17
سعي لجمع 2.6 مليار دولار لمساعدة المتضررين في السودان
05:00 | 2023-05-17
بولندا دعت سراً كييف لوقف الحرب.. صحافي أميركي يكشف
04:56 | 2023-05-17
بحضور سوري.. وزراء خارجية الدول العربية يجتمعون في جدة
04:35 | 2023-05-17
المعارك تشعل الخرطوم... اليكم آخر تطورات السودان
04:30 | 2023-05-17
فيديو ينتشر.. مدرس يهين طالبة ويشعل زوبعة!
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 12:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
17/05/2023 12:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
17/05/2023 12:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact